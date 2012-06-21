Номінанти на 90 «Оскар» будуть оголошені тільки 23 січня, але авторитетне видання Variety вже опублікувало свою версію можливих претендентів.
Про це повідомляє oKino.ua.
До категорії «Кращий фільм року», на думку Variety, потраплять наступні стрічки:
«Дюнкерк»
«Пастка»
«Клич мене своїм ім'ям»
«Проект «Флорида»»
«Леді Берд»
«Таємне досьє»
«Форма води»
«Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі».
Також можлива участь у номінації фільмів «Темні часи», «Ферма Мадбаунд» і «Любов-хвороба».
До категорії «Кращий режисер», знову ж таки на думку видання, потраплять Крістофер Нолан («Дюнкерк»), Шон Бейкер («Проект «Флорида»»), Стівен Спілберг («Таємне досьє»), Гільєрмо Дель Торо («Форма води») і Мартін МакДона («Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»).
У номінацію «Кращий актор» Variety відправило Гарі Олдмана («Темні часи»), Тімоті Шаламе («Клич мене своїм ім'ям»), Деніела Дей-Льюїса («Примарна нитка»), Джеймс Франко («Горе-творець») і Дензела Вашингтона («Роман Ізраель, Esq.»).
До відповідної жіночої номінації потрапили Саллі Гокінс («Форма води»), Сірша Ронан («Леді Берд»), Марго Роббі («Я, Тоня»), Меріл Стріп («Таємне досьє») і Френсіс МакДорманд («Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»).
Нагадаємо, 90 церемонія вручення «Оскара» відбудеться 4 березня.