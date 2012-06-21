У мережі з'явилася інформація про наступну версію складного смартфона Samsung з передбачуваною назвою Galaxy Fold 2. Нещодавно компанія сама зробила натяк, показавши концепт розкладачки. У новому звіті інсайдерів з'явилися додаткові подробиці про майбутній гаджет.
Інсайдери стверджують, що Galaxy Fold 2 з кодовою назвою Bloom буде дуже схожий на недавно представлений смартфон Motorola RAZR (2019). Крім великого гнучкого дисплея всередині у нього буде ще один додатковий зовнішній екран. Саме про останній стали відомі деякі подробиці.
За словами джерел, зовнішній дисплей буде виконаний у формі кола, а не прямокутника з закругленими кутами. Його можливості будуть сильно обмежені: екран зможе показувати повідомлення та іншу інформацію на кшталт заряду акумулятора. Передбачається, що в бета-версії One UI 2.0 раніше вже були виявлені анімації зарядки для цього смартфона.
Samsung планує представити новий складаний гаджет у лютому разом з флагманської лінійкою Galaxy S11.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»