Протягом найближчих декількох тижнів, тобто не пізніше кінця січня або початку лютого 2020 року компанія Xiaomi розпочне глобальне поширення Android 10 для шести моделей своїх смартфонів.
За даними GizChina йдеться про наступні пристрої:
♦ Pocophone F1
♦ Xiaomi Mi MIX 2S
♦ Xiaomi Mi MIX 3
♦ Xiaomi Xiaomi Mi 8
♦ Xiaomi Mi 8 Pro
♦ Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Деякі з них уже отримали нову версію оболонки MIUI 11, яка, правда, базується на старій версії Android, і новий «зелений робот» буде доступний у вигляді чергового OTA-оновлення, тобто «по повітрю».
Точні терміни виходу Android 10 для вищезазначених шести апаратів Xiaomi не називаються. Відомо також, що багато бюджетних моделей компанії отримають MIUI 11, яка буде працювати на старій версії Android 9.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»