Найближчим часом у 9 київських парках з’явиться безкоштовний Wi-Fi та камери відеоспостереження.
Про це повідомляє перший заступник голови департаменту містобудування та архітектури Олександ Ятрубенко, пише 44.ua.
«Згідно з проектом реконструкції та благоустрою парків, у 2018 році системи відеспостереження та Wi-Fi з’являться у таких парках: "Наводницький", "Кіото", "Нивки", "Юність", "Орлятко", "ДШК", парк імені Пушкіна, ландшафтному парку та у парку на вулиці Кадетський гай", – йдеться у повідомленні.
Встановлення камер та Wi-Fi також планують на території Труханового та Венеціанського островів.