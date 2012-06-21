На запитання журналіста «Урядового кур’єра» про те, хто не підлягає призову на строкову військову службу відповів заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Валерій Дендебера: «З 1 березня 2018 року набрав чинності пункт 1 статті 3 Указу Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» від 15.02.2018 № 33/2018 щодо призову громадян України на строкову військову службу у квітні – травні 2018 року.
Наводимо перелік громадян України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього закону отримають відстрочки:
♦ за сімейними обставинами (непрацездатні батьки, неповнолітні брати або сестри, дитина до 3-х років, двоє і більше дітей, вагітна дружина);
♦ за станом здоров’я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби);
♦ для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крім загальноосвітніх та ПТУ – до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривом або без відриву);
♦ для продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ).
Є також категорія громадян, які законом звільнені від призову:
♦ за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби;
♦ виконали обов’язки служби у резерві (протягом 1 та 2 контрактів);
♦ батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів;
♦ до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
♦ були засуджені до позбавлення (обмеження) волі;
♦ після закінчення ВНЗ присвоєно військове (спеціальне) офіцерське звання.
Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату:
♦ письмова заява призовника;
♦ довідка про склад сім’ї;
♦ копії паспортів, свідоцтв про одруження, свідоцтв про народження дітей;
♦ документи, якими достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи;
♦ медичні документи за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріплені печаткою (про вагітність дружини).
Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку
до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.