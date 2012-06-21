Мережевий інсайдер Еван Блесс (Evan Blass) розсекретив терміни анонсу нового iPhone 9, який повинен стати недорогою моделлю 2020 року. Як з’ясувалося, презентацію новинки можна чекати вже в березні.

Згідно з різними чуткам, анонс iPhone під кодовим позначенням «9» має відбутися навесні. Тепер Блесс підтверджує ці чутки. За його інформацією, Apple презентує смартфон в середині березня, через тиждень після виходу Samsung Galaxy S20. ЗМІ, до речі, вже повідомляли, що пристрій південнокорейської компанії має надійти в продаж 6 березня 2020 року.

Нагадаємо, iPhone 9 пророкують дизайн, як у iPhone 8, зокрема і Touch ID. Діагональ екрану у смартфона складе 4,7 дюйма, а ось в якості апаратної основи у нього виступить процесор Apple A13.

Так що ж нас чекає?

Поговоримо більш детально про новий бюджетний iPhone, який повинен вийти вже в березні 2020 року – iPhone SE 2 або ж iPhone 9.

Плутанина у назвах викликана через різну інформацією, що надається різними інсайдерами. Але точного варіанта поки що немає, а дізнаємося ми справжню назву, тільки після офіційної заяви Apple.

Ознайомимося з характеристиками, які були опубліковані на ресурсі AppleHub.

Якщо вірити джерелу, то iPhone SE 2 (будемо поки що називати його так) отримає таке оснащення:

1. 4,7-дюймовий рідкокристалічний Retina HD дисплей

Це трохи засмучує – багато, мабуть, хотіли б OLED і причому з трохи більш меншими рамками. Але з іншого боку, це додаткова економія, і нехай кольори будуть не такими насиченими, зате вийде більш дешево.

2. Корпус зі скла і алюмінію з механічною кнопкою

Тут компанія Apple залишилася вірною своїм традиціям – ніякого пластику, тільки скло і метал, і вишуканий преміальний вигляд.

А механічна кнопка для тих, хто переходить з iPhone 5, 6, SE, 7, або 8, не викличе ніяких суперечок. До того ж, можна заощадити на Face ID (його в iPhone SE 2 не буде) і поставити Touch ID, який багато хто вважає більш зручним і безпечним. Взагалі поширена версія, що iPhone SE 2 буде виглядати точнісінько, як iPhone 8, але це знову ж таки лише припущення.

3. Одиночна 12 МП основна камера

З цього приводу важко сказати щось однозначно. Можливо, що Apple вирішила не розпорошуватися на безліч камер, як це роблять інші виробники, і вбудувала лише одну.

Що ж стосується якості, то тут все знову залежить від Apple – якщо вони поставлять модуль від iPhone 11, то все буде добре, а якщо від більш ранніх моделей (найбільш імовірно від iPhone Xr) – доведеться сподіватися на хороші алгоритми обробки фотографій.

4. Процесор A13 Bionic

Одна із найприємніших новин. Флагманський чіп в бюджетний устрій, та ще й від Apple!

Якщо це правда, то ми отримаємо вкрай потужний пристрій, як для ігор, так і для роботи.

5. 3 Гб оперативної пам'яті

Якщо процесор A13 – це добре, то 3 Гб оперативної пам'яті в 2020 році вже може і не вистачити, і в такому випадку, гарне враження від потужного чіпа буде зіпсовано. Однак, тут все залежить від оптимізації, і можливо iOS зможе витягнути пристрій навіть з невеликою оперативкою.

6. Акумулятор на 2000 мАг

Те ж саме, що і з минулим пунктом – мало, вимагає хорошої оптимізації. Але на дуже довгу роботу пристрою, все одно розраховувати не доводиться.

Хоча невеликий екран може трохи поліпшити ситуацію.

7. LTE

Без коментарів.

8. Захист по IP68

А ось тут Apple потішила нас приємною дрібницею (хоча це дуже навіть не дрібниця). iPhone SE 2 не боятиметься ні води, ні пилюки. Додатковий стимул для покупки.

9. Lightning

І хоча в Європейському Союзі розглядають закон про продаж смартфонів тільки з USB-C і вже більшість виробників телефонів переходять саме на цей роз'єм, Apple вперто продовжує гнути свою лінію. Будемо спостерігати, що з цього вийде.

11. Бездротова зарядка

Несильно дивує при наявності корпусу зі скла та металу, а також виробника в особі Apple, але все одно тішить.

12. Вбудована пам'ять на 64 Гб або 128 Гб

Начебто нормально, але що робити, якщо буде потрібно більше ніж 128 Гб, а щодо можливості розширення пам'яті поки нічого не відомо.

Можна було б випустити версію також і на 256 Гб. Однак Apple видніше (можливо, буде підтримка MicroSD).

Ціна

Якщо вірити джерелу, то iPhone SE 2 буде коштувати від 399 доларів в мінімальній комплектації. За таку ціну, його основними конкурентами будуть:

1. Samsung Galaxy A70.

2. Samsung Galaxy A51.

3. Honor 20.

4. Xiaomi Mi 9T.

5. Xiaomi Mi 9 SE.

6. Vivo V17.

7. Huawei P30.

8. Realme XT.

та інші представники среднебюджетного сегмента.

У більшості з них кращий екран і більша кількість камер, але зате Apple пропонує потужний процесор, зручну iOS і свою екосистему. Так що конкуренцію iPhone SE 2 витримає легко.

Чому Apple випускає такий дешевий гаджет?

Після всього сказаного, можна припустити, що Apple випустить досить хороший смартфон, який знайде свою аудиторію, що складається з власників уже застарілих iPhone і тих людей, які тільки планують придбати пристрій від Apple.

Навіщо Apple випускати такий дешевий гаджет? Можливо, вона хоче отримати хвилю нових користувачів, яким потім (за умови що SE 3 вийде нескоро) доведеться купувати нові дорогі iPhone, а також аксесуари до них. Але в усякому разі більше інформації ми отримаємо в березні, на презентації Apple.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»