Про досить фантастичний план компанії SpaceX щодо пілотованої місії на Марс ми вже не раз писали.. У компанії повідомляли, що пілотований політ може відбутися вже в 2023-2025 році, але в це не дуже віриться.
У цьому питанні краще орієнтуватися на заяви NASA, космічне агентво США просто не може дозволити собі називати надто вже фантастичні терміни. Під час інтерв'ю директор управління Джим Брайденстайн (James Bridenstine) заявив, що зараз розглядаються плани першого пілотованого польоту на Марс у 2030-х роках. Тобто за прогнозами NASA, на підготовку потрібно приблизно на 10 років більше, ніж говорить SpaceX, і це виглядає вже більш правдоподібно.
NASA розраховує відправити космонавтів на Марс у 2030-х роках.
З огляду на реалії космосу, політ зможе відбутися тільки в той час, коли Марс і Земля будуть досить близько одне до одного. У 2030-х це станеться в 2031, 2033, 2035, 2037 і 2039 роках.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»