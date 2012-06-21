В Україні 29 квітня 2018 року відбудуться вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських.
Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія, повідомляє прес-служба уряду.
«До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113)», – уточнив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Повідомляється, що у Запорізькій області такі вибори відбудуться в 7 об’єднаних територіальних громадах, у Дніпропетровській і Харківській областях – у 4 ОТГ, у Рівненській, Одеській та Кіровоградській областях – у 3 ОТГ, в Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях – у 2 ОТГ, у Волинській, Вінницькій, Донецькій, Луганській, Сумській та Херсонській областях – в 1 ОТГ.
Також Центрвиборчком призначив на 29 квітня ще й додаткові вибори депутатів у громадах, приєднаних до ОТГ. Зокрема, у Житомирській області такі вибори відбудуться у 2 селищних радах, у Запорізькій області – в 1 сільській раді, у Харківській області – в 1 селищній раді, у Чернівецькій області – в 1 селищній раді.