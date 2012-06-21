Вже третього березня в Україні очікується потепління після сильних морозів, які переважатимуть на всій території країни до кінця лютого.
«У найближчі два тижні весни не чекаємо. Цього року весна не буде супроводжуватися стрімким наростанням тепла. Встановлення весняного режиму погоди, тобто стійкого переходу температури повітря через 0 ° у бік підвищення, в найближчі два тижні не прогнозується », - повідомив синоптик Віталій Постригань.
Синоптик Леонід Горбань уточнив, що стійке тепло встановиться на початок квітня.
«Стійкий перехід на плюсову температуру прораховується з 24 березня, і до кінця місяця буде поступове підвищення температури. Так, починаючи з 23 березня буде плюс 2-3 градуси, і кожен день буде додаватися по 2 градуси тепла, так що до кінця місяця буде вже 6-7 градусів тепла. Загалом, весь перший місяць весни буде прохолодним ... З 3 по 5 березня очікується сніг, а 7 і 9 березня - сніг з дощем. З 14 по 16 березня будуть дощі, потім - з 20-го по 22-е - дощ зі снігом, а починаючи з 23 березня і до кінця місяця опадів не прораховується », - уточнив Горбань.