У Києві створено Моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції хворими у легкій формі, які лікуються вдома, та контактерами із хворими, а також дотримання правил обсервації людьми, які повернулися з країн, де зафіксовано випадки захворювань на коронавірус.
За отриманими даними станом на 31 березня відомо про 37 тисяч киян, які перетнули державний кордон від 11 березня та про 435 осіб, які були контактерами із хворими. Про це на брифінгу 31 березня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, Моніторинговий центр не лише збиратиме інформацію, а й контролюватиме дотримання режиму самоізоляції та допомагати тим, хто свідомо ізолювався, вчасно отримати медичну допомогу, якщо виникне така потреба.
Відповідальність за порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації буде суворою:
1 порушення – штраф у 17 тисяч гривень;
2 порушення – штраф у 34 тисячі гривень;
3 порушення потягне за собою кримінальну відповідальність.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»