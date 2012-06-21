Про проблеми забезпечення житлом військовослужбовців в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів заступник міністра оборони України генерал-майор Олег ШЕВЧУК. За його словами, це могло б стати пріоритетною мотивацією служби в українському війську.
«Міноборони опрацьовує проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян». Він передбачає, що з 1 січня 2020-го військовослужбовців на час проходження служби забезпечуватимуть штатно-посадовим службовим житлом, розміщеним на території чи поблизу військових частин. Це житло закріплять за відповідними посадами, і воно не підлягатиме передачі в комунальну чи приватну власність.
Також військових не зараховуватимуть на квартирний облік громадян, а з досягненням 20 календарних років вислуги вони матимуть право на одноразову грошову допомогу на вирішення житлового питання, що дасть змогу придбати власне житло. Законопроект передбачає і надання військовим компенсації кредиту на придбання житла і відсотків за ним залежно від вислуги років»,– поінформував Олег Шевчук.