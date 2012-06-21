У цьому році Apple, як очікується, запустить у продаж три iPhones: два з них топ-класу ультра-преміум і один більш звичайний телефон. Преміальні, які, ймовірно, будуть називатися iPhone XS та iPhone XS Plus, швидше за все, матимуть підтримку Apple Pencil, яку Apple поки що використовує лише на iPad.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на достовірні джерела.
IPhone XS, ймовірно, буде наступником iPhone X, який презентували минулого року. Він, ймовірно, матиме 5,8-дюймовий AMOLED-екран. IPhone XS Plus буде більшим телефоном із екраном, який матиме 6,46 дюйма. Він теж підтримуватиметься технологією AMOLED.
Ці два телефони будуть підтримувати Apple Pencil, йдеться в повідомленні дослідницької компанієї Trend Force.
Третій iPhone буде коштувати дешевше, він буде оснащений РК-екраном, який має 6,1 дюйма. Це також буде телефон, який, ймовірно, не отримає підтримку Apple Pencil.
Стало також відомо, що «дешевші» iPhone матимуть 3 Гб оперативної пам'яті і 64 Гб обладнання, а більш дорогі iPhone XS і iPhone XS Plus використовуватимуть 4 Гб оперативної пам'яті і 128 Гб внутрішньої пам'яті. Ймовірно, також будуть варіанти і з 512 Гб внутрішньої пам'яті.
Подробиці про камери в нових iPhone також є. Існують чутки, що принаймні один варіант iPhone 2018 матиме три задні камери. Одна з цих камер допоможе користувачам iPhone записувати відеоролики AR та VR.
Очікується, що нові iPhones з’являться на ринку у вересні або на початку жовтня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»