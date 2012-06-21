Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
Також документом визначено, що тимчасово звільняються від сплати ввізного мита лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні для виконання подібних заходів.
«Урядовий кур’єр» намагався взяти коментарі щодо подібних дій, означених у вищезгаданому законі у великих аптечних мереж та представництв фармацевтичних компаній Європи в Україні, однак вони відмовилися від надання будь-якої інформації.
Проте 18 березня з’явилося звернення Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників AIPMUkraine до Президента України, де одним з головних питань ця інституція визначає забезпечення пріоритетного режиму митного оформлення та сертифікації лікарських засобів, поза залежності від їх призначення. «Зауважимо, що медична допомога надається не лише під час виявлення вірусу, а й при інших симптомах та станах, що потребує забезпечення сталого надходження усіх груп лікарських засобів.
Так, наявна статистична інформація вказує на певну паніку серед населення щодо закупівлі лікарських засобів. Виробники та імпортери лікарських засобів, в умовах що склалися, намагаються забезпечити увесь попит на відповідні засоби, проте вже наявна інформація від компаній-членів Асоціації щодо черг на митницях, зокрема на митному посту «Ягодин», що призводить до значного уповільнення поставок необхідних лікарських засобів», – йдеться у зверненні.
Також керівники Асоціації зазначають, що окремої актуальності набуває питання легалізації доступу пацієнтів до лікарських засобів через сучасні електронні технології – онлайн (дистанційну) торгівлю лікарськими засобами. Саме онлайн торгівля може значно поліпшити швидкість і доступ пацієнтів до лікарських засобів, в тому числі маломобільних груп громадян, а також мінімізувати контакти людей у публічних місцях під час пандемії.
Фахівці зазначають, що враховуючи практику Європейського Союзу, треба дозволити реалізацію безрецептурних лікарських засобів в інших роздрібних точках, окрім аптек (супермаркетах, магазинах, АЗС).
ДОВІДКА «УК»
В Україні діє близько 32,5 тис. торгівельних точок та 20 тис. пунктів продажу пального, в той же час працює майже 20,5 тис. аптек.