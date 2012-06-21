Розробники наділили новий флагманський смартфон від Xiaomi чотиристороннім вигнутим дисплеєм. Примітно, що екран може виходити за рамки передньої панелі і поширюватися зверху, знизу і з боків.
Також виробники відмовилися від будь-яких фізичних кнопок, обмежившись лише роз'ємом для зарядного пристрою типу USB Type-C у нижній частині пристрою. Ззаду гаджет має горизонтально розташовану подвійну камеру, яка має світлодіодний спалахом. Селфі-камеру смартфона не видно на патентних зображеннях. Однак очікується, що датчик розтпшують під екраном, як датчик відбитків пальців.
Коли саме Xiaomi представить свій футуристичний смартфон і скільки він буде коштувати поки неясно. Але з урахуванням швидкого темпу розвитку технологій смартфонів чекати доведеться недовго.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»