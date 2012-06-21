Компанія Ferrari в 2022 році представить свій перший кросовер, який, як передбачається, отримає ім'я Purosangue, що в перекладі означає «чистокровний».
«Я думаю, що ми знайшли концепцію, яка відповідає тенденції ринку – бути кросовером, але з іншого боку автомобіль залишиться унікальним у своєму роді, стане особливим пропозицією, максимально диференційованим від конкурентів», – цитує журнал Autocar Майкла Лайтерса, технічного директора Ferrari.
Дизайн новинки вже затверджений. Відомо, що в основі кросовера лежатиме архітектура з переднім або середнім розташуванням двигуна. Вона досить універсальна і дозволяє створювати автомобілі з двигунами V6, V8 і V12, з гібридною силовою установкою, заднім або повним приводом, різного компонування салону і варіативною величиною дорожнього просвіту. Видання припускає, що автомобіль матиме довжину близько п'яти метрів з чотиримісним салоном і високим кліренсом, який забезпечить регульована по висоті нова підвіска.
Приводити автомобіль у рух буде силова установка, що дебютувала на першому гібриді марки – суперкарі Ferrari SF90 Stradale. Але чотирилітрову «вісімку», швидше за все, до 2022 року замінять на новий V6, що знаходиться в розробці. Причому не можна виключати і появи версій з 12-циліндровим двигуном, так як Ferrari не поспішає відмовлятися від них і все ще інвестує в розробку і модернізацію.
Літерс розповів про технічні проблеми, з якими стикаються фахівці Ferrari при розробці першого SUV. Наприклад, як вкласти спортивну ДНК бренду в автомобіль, орієнтований на комфорт? Проте вже відомо, що Purosangue, що носить внутрішньозаводської індекс «175», та інші GT-моделі отримають інше рульове колесо, медіасистему, проекційний дисплей, сучасні технології управління (голос і жести) та інтерактивні опції. Літерс також обмовився, що посадка і вихід з автомобіля будуть зручними.
Керівник проекту Флавіо Манцоні зазначив, що підхід Ferrari докорінно відрізняється від традиційного: команда інженерів і дизайнерів починають взаємодію з самого початку.
«Багато кросоверів, як відомо, є похідними від легкових моделей, і тому у дизайнерів дуже багато обмежень через технічну базу. У нашому випадку ніяких подібних компромісів не буде», - сказав Манцоні.
Незважаючи на те, що Ferrari має намір відкрити з появою Purosangue новий клас, порівнювати кросовер будуть з Lamborghini Urus, Bentley Bentayga і Aston Martin DBX, який, до слова, теж мітить в оригінали.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»