Міністерство охорони здоров’я України планує переглянути вміст медичних засобів у аптечках для автомобілів, мотоциклів і автобусів. Останній раз його змінювали ще 20 років тому.
Основний акцент у Міністерстві охорони здоров’я роблять на засоби для зупинки кровотечі. За статистикою, 80% смертей у ДТП трапляється через втрату крові.
Мінімальна комплектація автомобільної аптечки включатиме бинти різної ширини і спеціальні серветки. Замість гумового джгута передбачено новий механічний засіб для зупинки кровотечі типу САТ. Його людина зможе накласти власноруч без сторонньої допомоги.
Головною ж відмінністю нових аптечок в авто стане відсутність медичних препаратів – таблеток і зеленки. По-перше, у них обмежений термін придатності, а, по-друге, ліки не завжди допоможуть, якщо першу медичну допомогу надаватимуть не медики.