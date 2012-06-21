Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В області станом на 30 липня цього року підписано 874 496 декларацій (55,2% від загальної кількості населення), що у середньому становить 900 на одного лікаря первинної ланки. За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації, по області на первинному рівні надання медичної допомоги з 47 центрів функціонує 44 комунальних некомерційних підприємства.
Наразі 23 комунальних некомерційних підприємства отримали за липень від НСЗУ відповідні кошти, з яких 19,8 мільйона гривень спрямували на виплату заробітної плати сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам та сімейним медичним сестрам. Заробітна плата лікаря у середньому становить 10 887 грн, а медсестри – 6 тис грн. При цьому 30% лікарів (151), надавачів первинної медичної допомоги, отримали заробітну плату від 11 до 15 тис. грн., 20% (95) – від 15 до 18 тис. грн. А в Ямпільському РЦПМСД шести лікарям нараховано зарплату понад 18 тис. грн.
Значно підвищилась заробітна плата і медичних сестер, які беруть участь у наданні первинної медичної допомозі. Так, 31% медичних сестер (249) отримали заробітну плату від 6 до 9 тис. грн. , а 8% (64) – від 9 до 11 тис. грн.