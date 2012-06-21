Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай вважає, що будь-яке запитання або проблему від жителів області ефективніше вирішувати через мобільний додаток. Ідея у процесі розробки.
«Поки що він має робочу назву «Луганщина. help». Завдяки цьому додатку кожен житель області, завантаживши його на телефон, зможе ознайомитися з будь-яким напрямом роботи структурного підрозділу облдержадміністрації – освіта, медицина, ЖКГ, дороги тощо. Також у ньому буде знаходитись світлофор, три кольори якого відповідатимуть за певний процес роботи департаментів. Червоний означатиме, що будь-яке запитання або проблема від жителів області надійшла на мобільний додаток, жовтий – направлено на розгляд департаменту, який безпосередньо займається цим питанням, а зелений – відповідно – вирішено. Якщо проблему побачили (жовтий), але не вирішили, вона знову перейде в червоний колір. Я особисто буду це контролювати», – розповів Сергій Гайдай.