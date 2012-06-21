У четвер, 8 лютого, депутати Київської міської ради підтримали перейменування станції та лінії Київського метрополітену.
Про це повідомляє прес-служба міськради Києва.
Станцію метро "Петрівка" перейменовано на "Почайна" - відповідно до назви річки “Почайна”, що є однією з найдавніших у Києві. Громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до 1 травня 2017 року. До голосування долучилися 1932 особи. 73% із них підтримали перейменування.
Крім того, "Куренівсько-Червоноармійська" лінія столичного метро отримала нову назву - "Оболонсько-Теремківська". Попередня назва відображала лише початковий проект лінії, яка вже не проходить через місцевість Куренівку. Друга частина назви "Червоноармійська" - втратила актуальність після перейменування станції "Червоноармійська" на "Палац Україна" в 1993 році. Крім того, в листопаді 2014 року вулиці Червоноармійській повернули історичну назву Велика Васильківська.
Громадські обговорення проходили з 29 травня до 29 липня 2017 року. Нову назву підтримали 80% громадян, які долучилися до голосування.
Ініціативи з перейменування підтримали 70 депутатів Київської міської ради.