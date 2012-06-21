Ремонтні роботи на станції метро «Святошин» і на прилеглій території завершать до кінця року. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час інспекції капітального ремонту станції.
– Зараз виконано демонтажні роботи штукатурки і кахельної плитки у вестибюлі №1 і в прилеглому підземному переході, роботи з гідроізоляції колійних стін. Ведуться роботи зі штукатурення шляхової стіни, облицювання керамогранітною плиткою стін вестибюля і підземного переходу, – розповів Микола Поворозник.
– Споруджуються шахти ліфтів біля виходів з підземного переходу і платформної частини станції. Також ведуться демонтажні роботи на гранітних підлогах вестибюля № 1 і підземного переходу.
Як повідомлялося, Київський метрополітен з 24 лютого закрив виходи зі станції «Святошин» на проспект Перемоги, до заводу «Атек», а також підземний перехід у зв’язку з проведенням ремонту. Спочатку планувалося, що ремонтні роботи триватимуть до жовтня 2018 року.
«Послугами станції метро «Святошин» користуюся п'ять разів на тиждень: вранці, їдучи на роботу, і ввечері, повертаючись з неї. У час пік тут неможливо проштовхнутися до вагона. Багато людей приїжджає міськими електричками.
У лютому зі стін вестибюлю станції метро здерли стару плитку і зробили перерву. Облупленими стінами, жахливим виглядом станції кияни і гості столиці «милувалися» майже півроку. Мабуть, виділені кошти на ремонт київська влада весь цей час використовувала не за призначенням, можливо кошти використовували, як «швидкі» кредити чи в якийсь інший спосіб.
Цими питаннями мали б зацікавитися відповідні контролюючі органи, якщо, вони належним чином працюють в країні.
А влада мала б відповісти на прості запитання: «Чому ремонт затягнувся на такий тривалий час?», «Коли і скільки коштів було виділено на ремонт?», тощо. Громаді потрібен звіт – прозорий і чесний. Бо мені в мізках не вклається: як можна ремонтувати об’єкт майже рік, коли це елементарно робиться протягом 30-45 робочих днів»,– висловив своє обурення з приводу «замороженого» ремонту будівельник Андрій Кучеренко.