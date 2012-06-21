Запуск нової версії Wi-Fi – стандарту Wi-Fi 6 про який оголосив Wi-Fi Alliance, зробить швидкість підключення вище на 40%. Про це йдеться у Twitter-аккаунті організації.
Стандарт Wi-Fi 6 був запущений Інститутом інженерів електротехніки та електроніки (IEEE). Технологія працює в діапазонах частот 2,4 і 5 ГГц, що забезпечує велику пропускну спроможність.
Wi-Fi 6 також підтримує OFDMA – множинний доступ, який дозволяє сумісним роутерам синхронно транслювати дані кільком клієнтам.
Відзначається, що першим смартфоном з підтримкою нового стандарту став Samsung Galaxy Note10.
ДОВІДКА «УК»
Wi-Fi Alliance – об'єднання, до якого входять усі основні виробники бездротового обладнання Wi-Fi, більше 320 компаній. Альянс розробляє сімейство стандартів Wi-Fi-мереж (специфікації IEEE 802.11) і методи побудови локальних бездротових мереж.
Влітку 2018 року Wi-Fi Alliance представив протокол безпеки WPA3 (Wi-Fi Protected Access), покликаний замінити протокол WPA2, запущений ще в 2004 році. WPA3 відповідає сучасним вимогам безпеки мереж Wi-Fi і забезпечить надійний захист користувачів, навіть якщо вони ввели недостатньо складний пароль.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»