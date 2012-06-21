У Старобільську невідомий чоловік зателефонував жінці із прихованого номера телефону і, представившись її сином, повідомив, що нібито в Німеччині збив людину. А тепер йому негайно потрібні кошти для «вирішення питання».
Тож коли приїхав названий «сином» чоловік, старобільчанка віддала йому все, що могла: тисячу доларів США, 400 євро та 27 тисяч гривень. І тільки потім, коли заспокоїлася, зателефонувала синові в Німеччину. Тоді й з’ясувала, що з ним усе гаразд, у жодне ДТП він не потрапляв і матері не телефонував. Тож довелося бігти в поліцію.
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції у Луганській області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Тривають першочергові слідчо-оперативні дії для встановлення шахрая. І правоохоронці вкотре нагадують людям: будьте обережні та обачні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»