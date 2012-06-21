Цими вихідними провідний на Закарпатті Музей народної архітектури та побуту знову, як і багато років, влаштовує свято «Коляда у старому селі». На нього приїдуть найкращі колядницькі колективи з усіх районів області. Після святкового богослужіння, яке відбудеться в пам’ятці архітектури ХVІІІ століття шелестівській церкві архангела Михаїла, гурти й окремі виконавці прославлятимуть народження Ісуса Христа, розважатимуть людей різдвяними виставами на біблійні теми.
На багатьох ятках на території можна буде спробувати різдвяних страв, які кухарі готуватимуть і вдома, й у присутності гостей на відкритому вогні. Вироби з дерева, скла та глини запропонують народні вмільці. Різдвяна тематика буде й у виробах ручної роботи. Охочі сфотографуватися в оточенні старовинної атрибутики, давніх хат можуть це зробити в різних куточках музею. Для цього визначено найкращі експонати. Музейники підготували окрему програму для дітей. Їх навчатимуть колядувати і щедрувати, а також частуватимуть солодощами та обдаровуватимуть подарунками.