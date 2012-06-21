Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі презентували 20 трамваїв виробництва Чехії, які донедавна возили пасажирів у Ризі, а після капітального ремонту обслуговуватимуть мешканців приморського міста на маршруті №10. Точніше, 11 вагонів вже вийшли на лінію.
Як повідомили в міському трамвайно-тролейбусному управлінні, вартість кожного трамвая віком близько 15 років складає 1 мільйон 700 тисяч гривень. Кошти на поповнення парку ТТУ виділили з міського бюджету: керівники Маріуполя свій вибір на користь вже бувалої у використанні техніки пояснюють цінами, адже один новий вагон вітчизняного виробництва обійдеться місту у 17 мільйонів гривень. Водночас за таку суму є можливість придбати 10 трамваїв, що вже побували в експлуатації.
За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, в ході оновлення комунального громадського транспорту є намір придбати 139 одиниць техніки, що прийдуть на зміну автобусам, тролейбусам і трамваям, які вже давно застаріли морально і фізично.