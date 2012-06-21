Зіткнення двох старих американських супутників на орбіті Землі, якого побоювалися астрономи цієї ночі, не відбулося. Про це повідомили астрономи-любителі. Про можливе зіткнення супутника IRAS (старого космічного телескопа, запущеного в 1983 році) і військового GGSE-4, запущеного в 1967 році, на днях попередили фахівці LeoLabs - сервісу, що спеціалізується на відстеженні космічних уламків.
Небезпечне зближення двох супутників відбулося 30 січня в 03.39: 35 за київським часом над територією США. У цей момент супутники пролетіли на висоті близько 900 кілометрів над Землею на відносній швидкості 14,7 кілометрів в секунду.
«Схоже, IRAS уцілів. Я не міг бачити, але поруч зі мною знаходився Ян Канські (астроном), який використовував невеликий телескоп і спостерігав проліт IRAS у точці зближення, не помітивши ніякого спалаху або зникнення», – написав у твітері астроном Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики. Сам Канські виклав у твітер відео проходження телескопом небезпечної точки. Фахівці LeoLabs також підтвердили, що не спостерігають за новими уламками.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»