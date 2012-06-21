Антибіотики, які вважаються сьогодні застарілими, знайдуть друге життя завдяки відкриттю вчених з Токійського університету. Японські дослідники знайшли новий підхід до граміцидину А.



Граміцидин А став першим комерційним антибіотиком на початку сорокових років минулого століття. Препарати на його основі застосовуються і сьогодні – наприклад, у вигляді кремів і крапель від деяких інфекцій шкіри, очей та горла. Але у вигляді таблеток і ін'єкцій препарат вже не використовується, так як сучасна наука визнала небезпечними такі форми ліків.



Справа в тому, що граміцидин А знищує мікробів, проникаючи крізь клітинні мембрани – в результаті утворюються нанорозмірні іонні канали, за якими можуть поширюватися сторонні частинки.

«Ми проаналізували чотири тисячі синтетичних аналогів граміцидину А і виявили серед їх амінокислот шість, які можна замінити на структурні аналоги. Потім ми синтезували абсолютно нову версію граміцидину А, яка показала вражаючі результати в боротьбі зі стрептококами. Йдеться про новий ефективніший за антибіотики, який не впливає на здорові клітини», – розповідають автори відкриття.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»