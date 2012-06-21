Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Держава і бізнес мають об’єднати зусилля задля розвитку та реформування системи внутрішнього водного транспорту. Таку тезу виголосив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у промові з нагоди запуску нового річкового терміналу на Дніпропетровщині, побудованого компанією «Нібулон».
Міністр наголосив, що Україна має всі можливості стати потужною річковою державою і повинна цього прагнути. Таку думку, за словами міністра, він обстоює з початку своєї каденції. Дніпро знову має стати частиною транспортної мережі (знову — бо в давні часи він був шляхом «з варягів у греки»), що дасть змогу істотно розвантажити автошляхи.
Владислав Криклій зауважив, що мільйон тонн вантажів, якщо їх перевозити не автотранспортом, а річковим шляхом, дасть змогу зекономити на ремонті доріг мільйон гривень протягом чотирьох років. А вже тепер перевозиться більше — так, торік було доправлено Дніпром майже 12 млн тонн. І це ще не межа: заплановано досягти обсяг перевезень лише Дніпром до 45 млн тонн.
Крім того, розвиток річних перевезень стимулюватиме розвиток суднобудування та суміжних галузей, зокрема, металургії та металообробки.
Для цього, наголосив міністр, слід ухвалити в другому читанні законопроєкт про внутрішній водний транспорт, що ухвалений у першому читання 20 квітня цього року. Нагадаємо: перевізники мають до нього певні претензії («УК» від 28 травня), і чи буде їх враховано під час підготовки документу до другого читання — ще велике питання.