У науковому журналі Cell Reports були опубліковані результати дослідження, проведеного вченими з Гарварду. Так, їм вдалося з'ясувати цікавий факт, згідно з яким старіння людини починається не в момент статевої активності і навіть не в момент народження – цей процес запускається, по суті, практично в момент зачаття дитини.
Вчені з Гарвардської медичної школи провели аналіз величезної кількості різних даних і помітили, що крива смертності має U-подібну форму. Так, якщо в перші роки життя цей показник у людини досить високий, то в подальшому, років до 9, він плавно знижується. Але як тільки людина досягає дев'ятирічного віку, крива знову починає плавно і повільно зростати.
«Ми думаємо, що старіння – це накопичення в організмі різноманітних ушкоджень, через які поступово і спостерігається втрата функцій окремих клітин, тканин, органів і систем. У своїй роботі ми розглядали процес початку старіння саме з цієї точки зору», – кажуть американські вчені.
В результаті аналіз епігенетичних міток ДНК, пов'язаних з біологічним віком, показав невтішні для людства результати – старіння, якщо розглядати цей процес з точки зору накопичення пошкоджень починається в момент зачаття людини або незабаром після нього.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»