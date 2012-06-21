В Ірані археологи виявили понад 200 стародавніх реліквій і руїн будівель при проведенні розкопок у південно-східній провінції Керман. Вчені вважають знахідки доказом того, що саме тут пролягав основний шлях міграції людей у Східну Азію.
Як повідомляє Tehran Times, знахідки були зроблені під час археологічних досліджень в Кухбанане. Загалом виявлено 205 реліквій і руїн древніх споруд. Це свідчить про те, що цей регіон був не тільки історично відомим центром виробництва купоросу.
Проведене дослідження показало, що ще в епоху палеоліту тут існували поселення. Археолог Аліреза Сардар вважає, що саме в цьому місці пролягав основний коридор для людей, які прямували в східний Іран і східні регіони Азії.
Що стосується самих знахідок, то археологи виявили зруйновані будівлі, млини, водосховища, залишки сіл і окремо збудовані будинки, вежі, акведуки, шахти, кам'яні гробниці і оборонні укріплення.
Примітно, що всі вони відносяться до різних періодів історії. Деякі знахідки датуються парфянським періодом, інші ставляться до епохи правління династії Сасанідів. Знайдено і реліквії ранньої ісламської епохи.
Особливий інтерес у вчених викликав підземний акведук. Виявилося, що в цьому регіоні існувала широка мережа підземних каналів. Ймовірно, це викликало приплив населення, в результаті чого почала зростати кількість міст і сіл, активно будувалися храми, домівки і базари.
До речі, з лютого 2020 року в Кермані працює команда на чолі з іранським археологом Надером Алідада-Солеймані і німецьким професором Пітером Пфальцнером. Завдання вчених – задокументувати свідоцтва про раніше розкопані ділянки в містах Джірофт, Канудж, Анбарабад, Фарьяб.
Археологам також належить перевірити висунуту в 2008 році гіпотезу. Тоді професор Гарвардського університету Петро Штейнкеллер заявив, що Джірофт – це загублене стародавнє місто Мархаші. Останнє згадується в письмових джерелах ще і як місто Вараш. Це було потужне місто-держава третього тисячоліття до нашої ери.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»