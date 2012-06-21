Перші поселення на місці міста Аньян у китайській провінції Хенань з'явилися понад три тисячі років тому. У середньовіччі Аньян лежав на Великому шовковому шляху, що пов'язувало Китай з Азією і Європою.

Незвичайну для Китаю знахідку зробили археологи під час недавніх розкопок у Аньяні. Вони знайшли саркофаг сімейної пари на ім'я Цюй Цин, що жила за часів правління династії Сунь між 581 і 618 роками н. е. Згадку про цю багату і впливову родину в історичних джерелах вчені раніше не зустрічали, повідомляє China.org.cn.

Напис на саркофазі допоможе китайським вченим у вивченні історії каліграфії. Однак особливу увагу археологів привернули незвичайні для китайської культури цього періоду візерунки. Історики встановили, що ці орнаменти характерні для послідовників зороастризму – релігії, що з'явилася на території сучасного Ірану. Її сповідували також деякі народи в Середній Азії.

Візерунки у зороастрійському стилі показують повсякденне життя сім'ї Цюй Цин і вказують на те, що поховане в могилі подружжя можливо дотримувалося цього рідкісного для Китаю вчення. «Сім'я Цюй жила в районі Лунс, який довгий час займав основну частину Шовкового шляху, тому на них глибоко вплинули європейські, західноазіатські і середньоазіатські культури», – пояснив глава Аньянського інституту культурних реліквій та археології Конг Демінг.

Також археологи виявили в гробниці велику кількість вишуканих виробів з білого фарфору, який робили в Сянчжоу. Вчені сподіваються з їхньою допомогою уточнити історію виробництва, яке тисячоліттями було гордістю країни.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»