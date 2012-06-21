Старовинну печеру, прикрашену незвичайними гравюрами із зображеннями сцен тварин, археологи виявили у Ваді Аль-Зульма на Північному Синаї.
«Нещодавно відкрита печера – перша в своєму роді, яка була виявлена в цьому районі», – сказав Аймен Ашмаві, керівник сектору старожитностей Єгипту Міністерства старожитностей.
Ашмаві пояснив, що сцени, вирізані всередині печери, абсолютно відрізняються від тих, що знайдені на Південному Синаї, мають особливий художній стиль, що нагадує гравюри.
Вчені проводять дослідження для визначення їх віку.
Керівник археологічної місії Гісем Хуссейн розповів, що більшість виявлених сцен вирізані уздовж внутрішніх стін печери і зображують тварин, зокрема верблюдів, оленів, мулів, гірських козлів та ослів.
Залишки круглих кам’яних будівель були виявлені близько 200 метрів на південний захід від печери. Ймовірно, це руїни давнього поселення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»