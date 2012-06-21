На Афоні виявили старовинний рукопис – пом'янник української козацької старшини XVII ст., що зберігався в одному з афонських монастирів. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив історик Сергій Шумило.
«У рукописі записано роди козацьких ктиторів, зокрема гетьмани Іван Самойлович, Іван Мазепа, Павло Полуботок, Данило Апостол, відомі козацькі полковники – Семен Палій, Яків Лизогуб, Василь Кочубей і багато інших», – зазначив він.
«Найцікавіше, що на ім'я кожного представника козацької старшини записано повні переліки їхніх родів, завдяки чому цей рукопис стає цінним джерелом ще й з генеалогії української козацької старшини», – каже історик.
Сергій Шумило також повідомив, що цю знахідку вони планують перевидати, щоб це цінне джерело було доступним для українських дослідників, повідомляють risu.org.ua.