Нещодавно в Києві відбувся фінал Всеукраїнської профільної школи UF Incubator StartUp Week, на якому 10 команд старшокласників з різних куточків країни протягом тижня працювали над власними винаходами і представляли їх експертам.
Для профільної школи підібрали 27 учнів — учасників першого державного бізнес-інкубатора UF Incubator, створеного на базі Малої академії наук України. Серед них були і представники Сумщини. Анатолій Храмченко із Шостки запропонував модель роторного вітряного двигуна WI-turbine, який може працювати обабіч автобанів завдяки вітровому потоку, який створюють автомобілі. Так генератор вироблятиме механічну енергію, яку потім можна перетворювати на електричну.
Винахід-пропозиція шосткинця зацікавив учасників фіналу та експертів. Такі установки можуть конкурувати із традиційними джерелами електроенергії, їх можна успішно експлуатувати насамперед у побуті.