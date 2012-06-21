Розпочато конкурс на отримання Премії Кабінету Міністрів за розроблення й впровадження інноваційних технологій за 2020 рік. Ознайомитися з умовами його проведення, переліком і формами документів, вимогами до їхнього оформлення, процедурою подання можна на сайті Міністерства освіти і науки.
Як інформує пресслужба МОН, одержати премію можуть роботи, результатом яких є реалізовані інноваційні проєкти. Щороку присуджується до п’яти премій, розмір кожної наразі становить 200 тисяч гривень.
Щоб претендувати на отримання премії, підприємства, установи й організації мають до 1 серпня подати відповідне клопотання до міністерств або інших ЦОВВ, НАН, Національних академій медичних або аграрних наук. Зі свого боку, вони мають відібрати до п’яти робіт і подати їх до 1 жовтня у МОН. Подальший конкурсний відбір проводить комітет премії, а остаточне затвердження переможців здійснює Кабінет Міністрів.
Цю премію було засновано 1 серпня 2012 року. Її присуджують щороку на конкурсних засадах і вручають до Дня науки. Відзначають нею кращих науковців і винахідників за розробку й впровадження у виробництво інноваційних технологій та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції. З 2013-го щороку присуджується п’ять премій, винятком були лише 2017-й, коли вручили чотири премії, та 2015-й, коли премію взагалі не призначали.
МОН повідомляє, що наразі також триває відбір переможців за 2019 рік. Загалом на конкурс було подано 18 робіт. Визначення лауреатів і присудження премій мало відбутися ще в травні, однак через карантинні обмеження терміни довелося дещо скорегувати. Проведення комітету, де має бути затверджено пропозиції щодо переможців, відбудеться до кінця червня. Присудження премій орієнтовно має бути в середині липня.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»