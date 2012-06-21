Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
З подання Міністерства цифрової трансформації Кабінет Міністрів схвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування паспорта громадянина України у формі картки в електронному вигляді та паспорта громадянина України для виїзду за кордон в електронному вигляді».
Основний зміст постанови цілком зрозумілий з самої її назви. Залишається уточнити деталі: електронний паспорт функціонуватиме у єдиній системі електронних державних послуг «Дія» і є цифровим аналогом усім відомого паперового паспорту та закордонного біометричного паспорту.
Розробники запевняють — наразі перші зразки електронних цифрових паспортів вже тестують понад 17 тисяч громадян, а скоро вони стануть доступними для всіх громадян нашої держави. Електронний цифровий паспорт, як і звичайний, можна використовувати для посвідчення особи чи підтвердження повноліття під час купівлі товарів, що мають обмеження за віком.
Крім того, з ним можна подорожувати всередині країни, за його допомогою відправляти чи отримувати поштові відправлення, здійснювати банківські операції тощо. Тобто, з е-паспортом можна здійснювати всі операції, для яких раніше був потрібний паперовий паспорт.
На запитання, яке часто зустрічається — як посадовій особі перевірити паспортні дані громадянина, якщо вони закодовані у цифровому вигляді?» — є проста відповідь: за допомогою мобільного застосунку «Дія» у вашому смартфоні.
При цьому дані е-паспорту надійно захищені: мобільний застосунок «Дія» щогодини оновлює інформацію в реєстрах про видані громадянам документи, а кожні три хвилини формується унікальний QR-код, за яким перевірити паспорт можна з будь-якого смартфона, де встановлено «Дію».