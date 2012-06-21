Розпочався вже третій міжрегіональний конкурс літературної творчості «Кальміюс», мета якого — культурна деокупація східних областей України та активізація творчих зусиль жителів і громад цієї території, а також виявлення і підтримка місцевих талановитих літераторів. Конкурс засновано і вперше проведено 2016-го до другої річниці визволення Краматорська і Слов’янська від проросійських незаконних збройних формувань. Його організаторами виступили вчитель української мови і літератури однієї зі шкіл Краматорська Оксана Проселкова і місцевий активіст Максим Потапчук.
Цього року у конкурсі можуть взяти участь вимушені переселенці з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також жителі Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Уже звично приймають твори авторів, які живуть по той бік лінії розмежування. Вік учасників — понад 14 років. Новина цьогорічного «Кальміюсу» — введення для юних авторів (14—16 років) номінації «Поезія молоді». А головна умова гуманітарного проекту незмінна: подані твори мають бути українською мовою.
Переможців літературного конкурсу буде оголошено у грудні. Вони отримають призи й цінні подарунки від видавництв-партнерів і спонсорів. Заплановано видання альманаху із творами найкращих авторів, яких вдалося виявити завдяки проведенню цього заходу.