Буває, що в родині народжуються тільки хлопчики або тільки дівчатка. Часто при цьому згадують батьків чоловіка або батьків дружини, а також дідів і прадідів до сьомого коліна, у яких нібито теж були тільки хлопчики або тільки дівчатка. Тобто мається на увазі, що народжувати хлопчиків або дівчаток – це щось спадкове.
Але спадковість тут ні при чому.
Вчені з Каролінського інституту разом з колегами з Університету Квінсленда та інших наукових центрів проаналізували шведські регістри населення (або записи актів громадянського стану) з 1932 року – ці записи охоплювали понад 3,5 мільйона батьків і понад 4,7 мільйона їхніх дітей. Зіставивши родоводи і стать дітей у кожній сім'ї, автори роботи прийшли до висновку, що ні гени матері, ні гени батька на стать дитини не впливають. Це не означає, що ймовірність хлопчика або дівчинки завжди будуть 50 на 50. Навпаки, ймовірність народження дитини тієї чи іншої статі може бути більше або менше, і на це можуть впливати різні чинники – але спадкової схильності серед цих чинників немає.
ОрестГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»