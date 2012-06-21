Кожен п’ятий серед заражених на коронавірус не має симптомів хвороби. Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому вченими Боннського університету. Вони вивчили статистику муніципалітету Гангельт на заході Німеччини, де проживає майже 11 тисяч людей.
У цьому регіоні одні з найвищих показників заражених на коронавірус на душу населення, бо саме тут 15 лютого відбулися бучні святкування карнавалу. У дослідженні, що грунтується на аналізі стану здоров’я 919 осіб з 405 домогосподарств, науковці роблять висновки з огляду на летальність випадків захворювання на COVІD-19.
У Гангельті було заражено майже 15% населення. Смертність становила 0,37%. Через два-три тижні після зараження імунна система формує реакцію антитіл проти вірусу, зазначають учені. У дослідженні також відзначається, що в організмі пацієнтів, захворювання яких мало безсимптомний перебіг, спостерігалася значна концентрація антитіл.
22% жителів Гангельта, у яких виявили коронавірус, не відчували жодних симптомів хвороби. «Те, що кожен п’ятий випадок захворювання на коронавірус протікає без очевидних симптомів, свідчить, що заражених людей, які здатні заразити інших, неможливо ідентифікувати лише на підставах наявності характерних ознак хвороби», — вважає співавтор дослідження, професор Мартін Еннер. За його словами, якщо застосувати цифри дослідження до майже 6700 летальних випадків через COVІD-19 у всій Німеччині, то загальна кількість хворих на коронавірус у країні становитиме близько 1,8 мільйона, тобто майже вдесятеро більше, ніж кількість офіційно зареєстрованих випадків.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»