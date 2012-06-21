Статки засновника компанії SpaceX Ілона Маска зросла на 2 мільярди доларів США, повідомляє Forbes.
Зростання відбулося після того, як компанія Tesla зафіксувала прибуток за підсумками третього кварталу 2019 року. Акції Tesla зросли майже на 24% за тиждень.
На сьогоднішній день статки Маска налічує 22,9 мільярда доларів. 48-річний мільярдер нині є 21-ю найбагатшою людиною в Америці. Муску належить майже 22% акцій Tesla, що складає приблизно половину його багатства. Він також має частку в 12,5 мільярда доларів у SpaceX, його приватній аерокосмічній компанії, створеної для ракет багаторазового використання.
У розмові про заробіток у третьому кварталі Маск підкреслив, що Tesla випереджає графік підготовки на Model Y, прискорюючи очікуваний запуск нового компактного позашляховика до літа 2020 року. Він також запропонував нову функцію Smart Summon, яка дозволяє Teslas самостійно орієнтуватися навколо паркінгів і проїзних доріжок, коли власник встановлює призначення в межах 200 футів через додаток Tesla.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»