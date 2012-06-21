Уряд унормував питання щодо позбавлення статусу учасника бойових дій для бійців АТО. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну, передає УНН.
Відповідно до внесених змін до постанови Кабміну від 20 серпня 2014 року №413, осіб, які брали участь в АТО, можуть позбавляти статуса учасника бойових дій у разі наявності обвинувального вироку суду за вчинення умисного тяжкого злочину, виявлення факту надання недостовірної інформації про участь в АТО або за особистою заявою особи.
Також внесені зміни до положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, стосовно включення до реєстру відповідної інформації про втрату особами права на пільги.
Як повідомляв УНН, понад 216 тисяч осіб отримали статус учасника бойових дій від початку АТО.