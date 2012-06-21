Японські археологи виявили статую легендарного воєначальника Тойотомі Хідейосі, що збереглася в храмі Оміяджінджа в Осаці. Про унікальну дерев'яну статую, що зображає полководця у натуральну величину, повідомило видання Archaeology News Network.
Тойотомі Хідейосі - японський воєначальник і політичний діяч, який об'єднав роздрібнені "держави" Японії в шістнадцятому столітті. Хідейосі був культовою персоною - на це вказує знайдена в храмі Оміяджінджа статуя, яка, судячи з усього, мала статус релігійної святині.
Статуя, виготовлена з дерева, є найбільшою з древніх об'єктів такого типу, що зображують Тойотомі Хідейосі. Артефакт відноситься до періоду Едо (1603 - 1867 роки) і є надзвичайно цінним для розуміння японської культури. Неймовірно, але статую знайшли за дверима, яка була забита протягом багатьох років і не викликала жодного інтересу у служителів храму.
Раніше в храмі Сайходжі, що в Кіотському приході Саку, вже виявляли статую Хідейосі, але вона була трохи меншою. Нова статуя зображує полководця у натуральну величину - він сидить на підлозі. Аналіз показав, що статую виготовили з кипарису. Невідомий древній майстер дуже ретельно зобразив риси обличчя Хідейосі. Дослідники, що вивчили статую, припустили, що вона була розфарбована яскравими фарбами, які потім хтось стер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»