Електрокросовер Tesla Model X став першим у світі електромобілем, що перетнув пустелю Сахара. Маршрут ралі проходив з Будапешта в Бамако, столиці Малі.
Електромобілі Tesla колись уже виїжджали в пустелю. В кінці минулого року клуб любителів електромобілів Tesla в Саудівській Аравії опублікував відео дріфту Model X в Аравійській пустелі. При цьому досі електромобілі не долали значних відстаней по пустелі.
В цілому тривалість заїзду тривала16 днів. За цей час хорватська команда на Tesla Model X подолала 8,6 тис. км. Скільки саме кілометрів з цієї відстані припали на Сахару, не уточнюється. Ця найбільша спекотна пустеля на Землі простягається на 4,8 тис. км із заходу на схід і до 1,2 тис. км - з півночі на південь.
Під час переїзду для зарядки акумуляторів електромобіля водії користувалися рідкісними зарядними станціями, а при їх відсутності і при неможливості підключитися до звичайної електромережі - електрикою від генератора, який був встановлений в технічній машині, що супроводжувала Model X.
ДОВІДКА «УК»
Кросовер Model X був вперше представлений американською компанією Tesla в 2015 році. Сьогодні такі електромобілі випускаються в трьох версіях: P75, P100 і P100D. Дальність їх ходу на одній зарядці акумуляторів становить 380, 470 і 460 км відповідно.