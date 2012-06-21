В області ретельно наводять порядок в оренді ставків, прагнучи зробити її прозорою та ефективною. За словами голови облдержадміністрації Валерія Коровія, в області налічується майже 5,3 тисячі водних об’єктів. «Маємо ефективно використати цей дуже великий потенціал аграрного та економічного сектору розвитку регіону, а також для зайнятості населення», — зазначив він.
Процес почався торік, коли функції щодо надання права користування водними об’єктами передали з департаменту екології та природних ресурсів до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. В останньому створили відділ з використання водних об’єктів, який займається укладанням, поновленням та розірванням договорів оренди водних об’єктів, які лежать за межами населених пунктів, через центри надання адміністративних послуг. Продаж права оренди на земельні ділянки водного фонду здійснюють через земельні торги та реєстри водних об’єктів. Зрушення від структурної перебудови помітні. Спільні бригади працівників нового департаменту та місцевої асоціації рибоводів проводять роз’яснювальну роботу в районах. «Торік укладено 48 договорів оренди водних об’єктів, зокрема 11 після проведення земельних торгів, замовлено 121 паспорт водних об’єктів, з яких 27 виставлено на аукціон. Зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 18 договорів оренди, розглянуто 610 звернень, з них 305 надійшло через ЦНАП», — повідомила виконувач обов’язків директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Валентина Кирилюк.
За словами першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Гижка, тепер в області передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюють за результатами проведених земельних торгів.
«За минулий рік на Вінниччині опрацьовано 12 об’єктів, які передано у користування через аукціон. Тепер на аукціон ми виставили 85 і, сподіваємося, до кінця лютого цього року процедуру буде завершено успішно», — запевнив він.