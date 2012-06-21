На позачерговій сесії Верховної Ради 288 народних депутатів ухвалили у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».
Парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у висновку до другого читання документа зазначив: законопроєкт довгоочікуваний і конче необхідний електроенергетичній галузі, бо врегульовує на законодавчому рівні нагальні проблеми функціонування зеленої електрогенерації, сприятиме зменшенню фінансового навантаження на кінцеву ціну електричної енергії через оптимізацію рівня зеленого тарифу, сприятиме досягненню балансу інтересів суспільства, споживачів електричної енергії та учасників ринку електричної енергії, покращить платоспроможність суб’єктів ринку, забезпечить одночасно подальший розвиток відновлюваної енергетики.
Документ передбачає зниження ставок зеленого тарифу для сонячних (СЕС) і вітрових (ВЕС) електростанцій. У пояснювальній записці до документа йдеться, що зменшуються розміри зелених тарифів з 1 липня 2020-го для об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019-го, для СЕС більш як 1 МВт — на 15%, для СЕС і ВЕС менш як 1 МВт — на 7,5%. Тож у дрібних електростанцій тариф буде вищим, ніж в інших.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував рішення депутатів так: «Держава і всі українці заощадять майже 7 мільярдів гривень щорічно. До 2030 року буде зменшено обсяг виплат зеленої генерації приблизно на 2 мільярди євро. Буде забезпечено енергетичну безпеку країни, захист прав інвесторів та можливість уникнути підвищення тарифів для людей».