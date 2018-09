18 вересня 2018 року відбулася презентація Експортного бренда України, за допомогою якого українські товари та послуги будуть просуватися на міжнародні ринки.

Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економічного розвитку і торгівлі України пояснив: “Експортний бренд допоможе покупцям по всьому світу краще впізнавати українську продукцію. Це зможе об'єднати різні за асортиментом і типом товари та послуги під єдину візуальну концепцію та стилістику. Звісно, так буде створений додатковий візуальний зв'язок між різними галузями та секторами. Що у свою чергу буде сприяти торгівлі та кращій конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках. Адже цей бренд базується на бренді UkraineNow, раніше затвердженому Урядом України”.

Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні, відзначив: “Запуск Експортного бренда — важливий крок у наданні допомоги українським компаніям у використанні в повному обсязі унікальних можливостей, що запропоновані в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Одним із пріоритетів нашої ініціативи EU4Business є сприяння експорту, приділяючи окрему увагу малим та середнім підприємствам. Ми знаємо, що участь у міжнародних виставках та ярмарках може мати вирішальне значення для успіху експортної діяльності, і наявність потужного експортного бренда відіграватиме важливу роль у позиціонуванні українського бізнесу на міжнародних ринках”.

Франсіс Маліж, керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу, наголосив: “Досягнення, яке ми відзначаємо сьогодні, є результатом плідної співпраці між Урядом України, зокрема, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та ЄС, на користь українських підприємств та всієї країни. Наявність сильної експортної марки є надзвичайно важливим для українського бізнесу, який прагне розширити свій глобальний потенціал та представляти свою продукцію і послуги на нових ринках за кордоном. Це також необхідно для участі малих та середніх підприємств у торгових місіях та міжнародних виставках. Більш того, експортний бренд, який ми відкриваємо сьогодні, посилить репутацію та прозорість України на міжнародній арені”.

Навіщо Україні Експортний бренд?

Український експорт формує 50% міжнародного іміджу України. Окрім цього, сильний бренд країни походження — Експортний бренд — допомагає експортерам суттєво збільшувати обсяги продажів.

Зростання експорту має стратегічне значення для економіки України. Сьогодні експортери забезпечують 47,9% ВВП та валютних надходжень України. За 6 місяців 2018 року український експорт зріс на $2,8 млрд у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Українські експортери презентуватимуть Україну у світі ідентично й послідовно, забезпечуючи:

— єдине візуальне брендування українських експортерів на міжнародних ЕКСПО та галузевих виставках;

— послідовну комунікацію основних повідомлень Експортного бренда та характеристик українських товарів через маркетингові та рекламні матеріали;

— систематичне інформування про можливості і конкурентні переваги експортноорієнтованих галузей України.

Експортний бренд на China International Import EXPO 2018

Вже у листопаді цього року українські експортери, об’єднані експортним брендом, представлятимуть досягнення та експортні можливості України на China International Import EXPO 2018, наймасштабніший міжнародній експортній виставці світу.

Експортну пропозицію України представлятимуть харчова промисловість, галузь інформаційно-комунікаційних технологій, креативна галузь, машинобудування, аерокосмічна та авіаційна галузі і сектор туризму.

Взаємозв’язок загальнонаціонального бренда України UkraineNow та Експортного бренда

Експортний бренд базується на бренді UkraineNow. Це відповідає політиці держави створювати стійкий емоційний та візуальний зв’язок між різними галузями та секторами.

Бренд країни та Експортний бренд мають спільну тему, однак різні практичні завдання.

UkraineNow — загальний бренд країни, що формує сприйняття України та українців у світі. Бренд позиціонує Україну через комунікацію повідомлень про загальнонаціональні цінності, якість життя, інвестиційні можливості, культуру і туризм.

Експортний бренд України презентує Україну як вигідного торгового партнера, що продає якісну, автентичну, інноваційну та креативну продукцію.

До Експортного бренда висуваються також суттєві практичні вимоги. По-перше, Експортний бренд має передбачати виключно високий рівень адаптивності до галузі і товару. По-друге, Експортний бренд повинен працювати для брендування всіх типів виставкових площ: від найбільших та найдорожчих національних павільйонів до найменших виставкових стендів окремих виробників. По-третє, Експортний бренд має з часом трансформуватися у національну відзнаку якості Made in Ukraine.

Бренд-бук Експортного бренда доступний за посиланням.

Виставковий бренд-бук доступний за посиланням.

Відео Експортного бренда: https://youtu.be/NAa0fBjonFM.

Конструктор Експортного бренда.

Експортний бренд є частиною проекту "Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення доступу до зовнішніх ринків", що реалізується Офісом з просування експорту на замовлення Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках програми EU4Business.



Довідково

Офіс з просування експорту (EPO) — консультативно-дорадчий орган при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, який було створено для допомоги українським експортерам у виході на закордонні ринки. Офіс створено за підтримки фонду Western NIS Enterprise Fund та проекту The Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE).

Програма EU4Business має на меті покращення бізнес-середовища та підтримку розвитку малого та середнього підприємництва в Україні та у регіоні Східного партнерства.

Урядовий портал