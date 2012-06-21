Фахівці Національного природного парку «Святі гори» пересадили півонію тонколисту зі степової ділянки для спеціальної використання на територію свого парку поблизу села Пришиб Слов’янського району. Особливість цієї акції в тому, що ділянка розташована поблизу меморіалу «Скорботний янгол», встановленого на тому місці, де 6 червня 2014 року впав розвідувальний літак ЗСУ Ан-30Б, збитий проросійськими незаконними збройними формуваннями над Слов’янськом.
Півонія тонколиста як рідкісний вид флори занесена до Червоної книги України і має червоний колір. Отож квіти, розсаджені в пам’ятному місці, символізуватимуть краплі крові, пролитої українськими пілотами за визволення Донбасу.
Того дня екіпаж літака Ан-З0Б під час чергового вильоту фотографував місцевість довкола Слов’янська, захопленого у квітні російськими диверсантами на чолі з громадянином РФ Гіркіним-Стрєлковим. Про присутність у місті добре підготовлених «іхтамнєт» свідчить і те, що у крилату машину вцілили з переносного ракетно-зенітного комплексу на висоті понад 4 кілометри. Після влучання ракети в один з двигунів той загорівся, а літак почав різко втрачати висоту просто над містом. Командир екіпажу підполковник Костянтин Могилко дав підлеглим команду залишити аварійний Ан-30Б, а сам завдяки неабияким зусиллям зумів відвести його від житлових кварталів і залишався за штурвалом аж до зіткнення із землею у безлюдному степу.
Указом Президента України мужньому пілоту посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». А невдовзі на місці трагедії встановили меморіал «Скорботний янгол» для вшанування пам’яті загиблих льотчиків: Костянтина Могилка, Сергія Камінського, Павла Дришлюка, Володимира Момота та Олексія Потапенка — п’яти членів екіпажу з восьми, які перебували на борту літака.