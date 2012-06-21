На Донеччині за ініціативою громадської організації «Товариство Олекси Тихого» вийшов у світ альманах «Степ/Step: нескорений український Донбас». В історично-краєзнавчому та літературно-мистецькому виданні читачам пропонують публіцистичні матеріали про відомих людей та знакові події краю.
Приміром, тут є стаття відомого уродженця Донеччини — педагога, мовознавця і правозахисника Олекси Тихого «Думки про рідний донецький край», що написана в 70-ті роки минулого століття, проте не втратила актуальності й сьогодні. В альманасі також є розповіді про тутешніх патріотів, інформація про яких із відомих причин тривалий час була під забороною. Серед таких, наприклад, Максим Залізняк — фотограф, який у роки Голодомору наважився фіксувати злочини радянської влади стосовно жителів Донбасу.
Чимало публікацій присвячено й сучасним подіям на території краю, спровокованим російською агресією навесні 2014 року, та захисникам сходу України: загиблим і вцілілим. Тобто упорядники «Степу», спростовуючи брехливу московську пропаганду, подають достовірні матеріали про справжню історію Донбасу, який був і є українським, і далі борються проти окупантів.
«Ми вирішили видати такий альманах, щоб зацікавити кожного жителя Донбасу й тих людей, які ніколи тут не були. А сама назва Степ/Step — це гра слів, що акцентує на революційному поступі Донбасу до свободи і свого українського коріння. Від совкового болота до європейського майбутнього», — каже голова ГО «Товариство Олекси Тихого» Євген Шаповалов.