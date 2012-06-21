Цього літа 40 тисяч хлопчиків та дівчаток Черкащини вже оздоровилися й відпочили в дитячих таборах. Це 35% загальної кількості підростаючого покоління краю. На проведення оздоровчої кампанії в області з різних джерел фінансування заплановано використати цього року 33 685 тисяч гривень. Значну частину коштів уже освоєно зокрема й на відпочинок дітей пільгових категорій. Майже 25 тисяч таких хлопчиків та дівчаток уже відпочили в літніх таборах.
Як розповів начальник обласного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Максим Зеленський, придбали для пільговиків 758 путівок до Одеської області. Відпочивають діти з Черкащини й у державних дитячих оздоровчих центрах «Артеку» на Київщині та «Молодій гвардії» на Одещині. Та й на Черкащині створено гарні умови для оздоровлення та відпочинку. Приміром, у таборі «Тимурівець» у Смілі всі 90 дітей охоплено оздоровчими процедурами.
Щоб відпочинок був цікавим та корисним, потурбувалися у профільному таборі «Лісовичок» на базі Балаклеївської ЗОШ №2 на Смілянщині. Тут діти засвоювали нові знання та опановували навички, вивчали основи лісівництва, доглядали за декоративними рослинами. А ще дітвора подорожувала екологічними стежками рідного краю, пам’ятними місцями. Дитяче літо триває.