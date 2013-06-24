Кабінет Міністрів затвердив Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року, яка передбачає стимулювання до застосування енергоефективних заходів. Її впровадження — один з обов’язкових стратегічних кроків на шляху до євроінтеграції.
У межах програми впродовж наступних п’яти років передбачено: розроблення та оновлення схем теплопостачання населених пунктів; досягнення 100% комерційного обліку теплової енергії у 15 тисячах будівель; капітальний ремонт і реконструкцію об’єктів теплопостачання в системах централізованого теплопостачання; модернізацію 35 тисяч теплових вводів завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів; реконструкцію та капітальний ремонт 2,5 тисячі кілометрів теплових мереж; модернізацію та/або підключення джерел теплової енергії тощо.
Заплановано, що фінансування програми відбуватиметься з допомогою міжнародних донорів, з місцевих бюджетів та інших джерел. Передбачено фінансування за рахунок державного бюджету після завершення воєнного стану в Україні, повідомляє Мінрозвитку.