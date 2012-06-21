У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур'єр» №221 (6090) опубліковано постанову № 872 Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 15 листопада 2017 року, якою з 1 листопада 2017 року збільшено розмір соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів на 18%.
Зокрема, для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації розмір соціальної стипендії підвищено – з 750 гривень до 890 гривень, III-IV рівня акредитації – з 1000 гривень до 1180 гривень.
Для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – з 2000 гривень до 2360 гривень.
Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування (23 листопада 2017 року) та застосовується з 1 листопада 2017 року.